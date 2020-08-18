遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》歡慶今（18）日上市滿半週年，特別帶來「輝煌登入禮」、「絢爛加倍慶典」、「普天同慶聖獸顯世」等一系列慶典活動回饋玩家，活動期間青龍、白虎、朱雀、玄武四聖獸將現身各地，成功降伏並收集活動道具將可獲得半週年專屬坐騎、稱號等好禮，同時還開放全新玩法「超級世界王－呂布」，集結各服玩家一同討伐三國最強名將，感受全力出擊的顛峰之戰！此外，官方也加碼祭出老手回歸活動，準備+8武器自選禮盒與70級技能書，邀請舊雨新知重返《三國群英傳M》戰場！
超級世界王「呂布」強勢登場
為帶給玩家更豐富、刺激的遊戲體驗，本次更新開放全新玩法「超級世界王－呂布」，與挑戰世界王的方式不同，需全服英雄的豪傑之力才有機會成功戰勝。而三國史上最勇猛的呂布將會帶著從未出世的「80級裝備自選禮盒」與「70級技能書」等高價戰利品，待玩家前來挑戰。
歡慶上市半週年 多項好康活動同步開跑
歡慶上市半週年，官方推出一系列「輝煌登入禮」、「絢爛加倍慶典」、「普天同慶聖獸顯世」等精彩活動回饋玩家，其中還有專為老玩家準備的「絢麗歸鄉得大禮」活動，多項實用遊戲虛寶，讓老玩家回歸沒煩惱！
輝煌28天登入禮
《三國群英傳M》推出史上最長的登入活動，連續一個月海量虛寶天天送，每天讓玩家好禮拿不完！
璀璨榮耀授勳
為回饋玩家長期以來對《三國群英傳M》的熱愛與支持，玩家於活動期間內「總累積登入天數」達指定條件即可領取對應獎勵，累積達180天還可獲得活動專屬稱號，讓我們一起攜手邁向下一個半年！
絢爛加倍慶典
在慶典期間整整一個月的全時段加倍活動不間斷，讓玩家享受飛速飆升的快感，迅速增強自己戰力！
普天同慶聖獸顯世
「四聖獸化身」青龍、白虎、朱雀、玄武將於活動期間內潛伏在各個野外地圖，只要擊敗「四聖獸化身」及小怪「四聖獸之靈」即可得到活動道具「四聖獸寶珠」、「四聖獸碎玉」，還可將活動道具兌換成半週年專屬坐騎、稱號及眾多稀有虛寶！
絢麗歸鄉得大禮
凡在7月14日至8月18日未有遊戲登入紀錄且達50級的玩家，只要於活動期間內登入，即可領取專屬+8武器自選禮盒，累積登入七天還有機會拿到70級技能書！
更多遊戲內容與半週年慶典活動詳情可至《三國群英傳M》官網與粉絲團查詢
(科技)
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