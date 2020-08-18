媒體報導民眾黨主席、台北市長柯文哲上周在黨政會報中，強調一定要整頓兩派柯粉後援會，並拋出讓妻子陳佩琪擔任精神領袖的構想，化解柯粉紛爭；北市議員王世堅今酸，「不要再裝可愛了」，呼籲柯文哲從政靠自己，應先把妻小家人保護好，不要動不動拿夫人試水溫、測風向、放話。

「柯市長鬧夠了沒！」王世堅表示，柯文哲要做就靜悄悄的做，不要再騷擾民眾，多數國民對他們夫妻倆這兩年總總作為、言行已經厭倦，柯要怎麼收集粉絲是他家的是，跟台北市政、公共事務無關，希望他們不要再鬧，也不要再裝可愛。

王世堅說，柯文哲很糟糕的做法是，動不動拉夫人下水，這是政治令人最難堪的，男子漢大丈夫，從政靠自己，應該先把妻小家人保護好，動不動拿夫人幫你試水溫、測風向，透過夫人放話，非常不好，柯這麼做對不起陳佩琪。

外界推測柯有可能派陳佩琪出來選議員，王世堅說，要選也是兩年半以後的事情，柯曾說每天世局變化，沒辦法預測明天的事，柯要就選，不選就專心工作，不要借放話炒議題帶風向，還裝可愛。

(中時 )