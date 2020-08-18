客家委員會為推廣客家流行音樂，創造客家流行音樂新風潮，發掘與培育客家流行音樂優秀人才，不遺餘力。去年「客家流行音樂大賽」獲廣大迴響，今年活動總獎金高達85萬元，優勝團隊(者)將獲得金牌專業導師培訓、錄製單曲，冠亞軍專屬MV拍攝，並將冠軍送上臺灣知名音樂節舞台演出。客委會主委楊長鎮、評審總召王治平、顧問與評審黃連煜、導師培訓代表羅文裕以及決賽表演嘉賓黃子軒、2019首獎得主少女卡拉等人18日出席記者會，正式啟動活動。

評審總召王治平表示，今年持續廣邀全球音樂人，不限國籍、年齡，凡對客家文化、音樂有興趣者，均可報名參加。報名以個人、組合、樂團等形式不拘。參賽歌曲包括翻唱、改編、原創等各種形式，內容風格、曲風不限，惟客語須占歌詞70%(含)以上即可，期盼吸引更多優秀歌手、創作者共襄盛舉。除前三名分獲獎金30萬元、20萬元、10萬元，還會選出最佳作詞、最佳作曲、最佳演唱、評審團特別獎等，各提供5萬元獎金。今年更新增最佳改編獎項，鼓勵翻唱或改編等音樂表現型態，期盼比賽更多元、精彩。

黃子軒今年二度入圍金曲獎最佳客語專輯獎，他月初帶老婆、小孩赴澎湖旅遊，談及金曲獎，他表示，「說不緊張是騙人的。謝謝我的太太，支持一個這樣的音樂人為難你了，有你和這麼棒的兒子，我其實覺得很富有。也謝謝爸媽支持我這個做音樂的孩子，我做的一切，都是希望讓你們走路都有風。」他說自己也曾一步一腳參加比賽拿獎金做專輯，鼓勵有夢就要勇敢追。

導師培訓代表羅文裕表示，客委會非常貼心，在決賽前針對每組入圍團隊提供一對一的音樂課程指導，幫助入圍者在決賽大舞台上有更精彩的演出，每位導師更是認真，提供學員最實際且實用的專業建議。去年看見他們在決賽的精采表現，很期待今年與入圍者的互動以及決賽的精采舞台秀。羅文裕更在記者會上即興把〈月亮代表我的心〉改編成客語版本，展現超強音樂實力。

少女卡拉擔任記者會開場演出嘉賓，從去年賽事拔得頭籌，經過主辦單位培訓、合輯宣傳等經歷，少女卡拉獲得不少活動邀約，更善用獎金投入專輯製作，今年將發行首張母語創作專輯。他們鼓勵愛音樂的朋友快來參賽，因為比賽是讓自己最快成長的方式。

「2020客家流行音樂大賽」評審分為初審及決審，決審除專業評審團，另邀請20位包括電臺、電視、網路等媒體以及音樂相關產業代表等組成觀察團，透過上開業界代表對於市場的敏銳度，共同參與評審。「2020客家流行音樂大賽」即日起至10月21日開始接受報名，報名請上活動官網http://www.hakkapopmusic.com.tw。活動詳情請洽:好客之家i-Hakka!客委會粉絲專頁。

「2020客家流行音樂大賽」今記者會，宣佈活動正式起跑。（粘耿豪攝）

黃子軒（左起）、羅文裕、客委會主委楊長鎮、黃連煜、王治平今出席記者會。（粘耿豪攝）

「2020客家流行音樂大賽」今記者會，宣佈活動正式起跑。（粘耿豪攝）

王治平二度擔任「2020客家流行音樂大賽」評審總召。（粘耿豪攝）

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