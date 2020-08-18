請神容易送神難！神秘的恐怖遊戲「碟仙」，一度風靡台灣社會，許多年輕人在好奇心的驅使下，玩起了會鬧出人命的民俗遊戲，請的出鬼魂算幸運，請不出鬼魂恐發生白髮人送黑髮人的悲劇事件，一名網友小惠具有靈異體質，投稿說出爸爸親身的「碟仙」恐怖經驗。

小惠描述爸爸說法，在高中的時候，住在學校宿舍，由四位男生一間（故事簡稱甲乙丙）。甲是開朗外向的陽光男孩、乙是白目天真的幼稚男、丙是成績優異話不多的內向男。在農曆七月的某天晚上，因為覺得無聊大家決定玩起「碟仙」。

大家把物品都準備齊，在紙上寫好字把食指放在碗公上，而燈光只有蠟燭的微弱光源，我感受到大家因為緊張而胸口起伏晃動。過不久，我們開始了這場回不去的遊戲…『碟仙碟仙請出來，碟仙碟仙請出來…』大家一齊喊著。

真的很邪門！碗公像磁浮列車一樣沒有摩擦力，自顧自地開始轉起碗公，甲開口問：「碟仙，請問你是來了嗎？」碗公緩緩移到『是』。我們四人互看，手微微發抖，我打破沉默開口問：「碟仙，請問你是男生嗎？」碗公移到『否』。這時乙補了一句：「是女生，碟仙，那你長得漂亮嗎？」乙的提問，大家嗤之以鼻的皺著眉頭罵他。這時碗公移到『否』又緩慢的移到『是』。碟仙不停的在是與否之間游移數十次，這時蠟燭熄滅，碗公遊走幅度越來越大、越來越激烈，已經偏離紙上了，我們四個也因為這樣不時撞在一起。甲覺得不對勁大喊：「碟仙碟仙，請回本位！！！」

碟仙卻忽然往門口的旁邊衝去，我們四個人是被拖著跑的，因速度太快導致乙沒抓好跌在門口旁，碗公直衝撞上牆，破了，丙的頭直接撞到牆，甚至在牆上留下一個血印。這時，我拿起手電筒朝向乙的方向望去，乙正用驚恐的臉看著房間的右上角，出現了一位全黑且比房間大的女人，後腦頂在天花板彎著身身子，那張血盆大口是鮮紅色的，嘴巴裂到耳朵旁笑開，死盯著乙。

這時丙起身，表情很痛苦：「我的頭好痛」。於是我們決定帶著丙去醫院，請乙留下來房間清理，然而乙始終默不吭聲，只是傻楞楞的呆坐在地上。

在醫院包紮完已是午夜12點多，想回去載乙出來透透氣。到宿舍時，發現一堆學生圍在一樓鬧哄哄的，我擠去人群當中，看見有人躺在地上滿身鮮血，是乙！他的脖子扭曲，背部朝上，嘴被割到傷口裂至耳朵，口鼻冒出大量鮮血，碗的碎片跟紙張散落在他旁邊。紙上寫著『你覺得呢…』慘不忍睹的模樣，嚇得我直接跪倒在地，頭皮發麻。

隔日，警方判定乙是墜樓意外，甲看了我一眼，擦了眼淚對著我說：「昨天從醫院回學校，快到校門口時，我看到那個女人牽著乙的手走出來，乙面無表情地對我揮揮手，他們就消失的在夜色中了」……

聽完爸爸的故事，小惠心裡總是酸酸的，人的一生總會有一些忘不掉的回憶，不停的在折磨自己，小惠望向窗外，忽然想起小時候在阿嬤家的三合院，『那時候總有一個高大的黑影站在窗外看著爸爸』。

(中時新聞網)