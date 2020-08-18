由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》將於明(19)日展開台港澳獨家活動【鬼怪狩獵祭】共為期四週推出三大活動內容，放送多重獎勵；第一週【鬼月的開端】、第二週【降魔道士】、第三週＆第四週【中元節探索陰森之地】，蒐集「鬼月的憑證」免費取得「神秘變身卡」、機率開啟紫變、紫武材料！8月19日同步開跑【七夕情人節】活動，可進行「七夕變身抽卡」及「七夕魔法娃娃抽卡」，敬請把握！

《天堂M》【鬼怪狩獵祭】第一週：鬼月的開端開跑，開啟金紙機率獲得傳說製作秘笈。(圖/遊戲橘子提供)

《天堂M》鬼怪狩獵祭登場，膽小鬼勿入!

《天堂M》8月19日、台港澳獨家活動【鬼怪狩獵祭】開跑！

《天堂M》將於8月19日展開台港澳獨家活動【鬼怪狩獵祭】共推出三大活動內容：第一週8月19日至8月26日【鬼月的開端】每日完成指定活動，「人抓鬼」擊殺任意怪物200隻、「抓鬼達人」擊殺任意怪物500隻、「購買變身卡」2次任意變身卡、「購買娃娃卡」2次任意魔法娃娃卡，可累計「金紙(活動)」道具，集滿5個可製作「鬼月的憑證(活動)」，另外，開啟「金紙(活動)」可機率性取得「英雄製作秘笈」、紫武材料「傳說製作秘笈」。

《天堂M》【鬼怪狩獵祭】第二週：降魔道士，即將登場！(圖/遊戲橘子提供)

第二週8月26日至9月2日【降魔道士】副本「拋棄之地」使用時間增加1小時，並新增鬼怪形象的活動怪物，例如「恐怖的夢魘」、「恐怖的小惡魔」等，完成「怪物圖鑑」的每週任務圖鑑，可獲得「鬼月的憑證(活動)」，擊殺怪物可機率性取得「封印的稀有武器製作秘笈(刻印)」、「封印的稀有防具製作秘笈(刻印)」等虛寶。

第三、四週9月2日至9月16日【中元節探索陰森之地】活動細節將於後續揭曉。此外，8月19日至8月26日同步開跑【七夕情人節】活動，每日可購買1個「七夕情人節項鍊(活動)」為限時蒐集品、最多可購買7個，可用於裝備提升戰鬥效率，每日可以使用金幣購買「七夕變身抽卡」及「七夕魔法娃娃抽卡」各一次。豐富活動與獎勵內容，請持續鎖定官方網站及粉專相關消息。

《天堂M》七夕情人節活動開跑！金幣抽卡＆蒐集品等你拿。(圖/遊戲橘子提供)

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