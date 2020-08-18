王惠美(中)說，龍眼乾可以當點心也能入菜，像是米糕、蛋糕、龍眼乾炒花生等等，營養又美味。(吳建輝攝)

彰化縣擁有670公頃的龍眼樹種植面積，位居全國第４，其中社頭鄉種植的面積就有185公頃，但因龍眼鮮果採收期短，當地居民多半採傳統烘焙，製成龍眼乾方式，延長保存及利用，18日彰化縣長王惠美就到社頭，學習體驗古法烘製，並推廣彰化龍眼乾。

18日彰化縣長王惠美到彰化社頭，體驗一日龍眼乾職人，在產銷班長劉金識的指導下，在烤爐前翻攪正在煙燻的龍眼殼，不一會兒的時間就滿身大汗，直呼不容易；烘焙龍眼乾使用特製烤爐，在以龍眼木或相思木當燃料，連續5天悶燒煙熏，過程中需不停翻攪，直到水份脫去才算大功告成。

王惠美表示，今天到社頭體驗龍眼乾製作，才知道３斤的新鮮龍眼，只能烘焙出１斤的龍眼殼，然後3斤的龍眼殼，才能撥出1斤的龍眼乾肉，我們的職人，要不眠不休的守在爐灶前，不停翻攪，今天只體驗一下下就滿身汗，大嘆真的太辛苦了。

王惠美說，龍眼乾可以當點心也能入菜，像是米糕、蛋糕、龍眼乾炒花生等等，營養又美味，也歡迎民眾拿著農遊券、三倍券，到彰化購買好吃的龍眼乾，當然彰化還有許多優質的農產品，等著消費者來採購，品嘗彰化優鮮，力挺農友。

(中時 )