台鐵局今年因超時加班費預算編列不足，致5、6月乘務人員及調度員加班費延遲發放。台鐵局今日表示，經陳報交通部並由企業工會協助溝通協調，獲交通部支持以超支併決算方式辦理，並已於8月15日全部補發完畢。

台鐵局表示，為減少員工加班，2018年奉核增補2818人，落實勞基法1例1休政策，今年10月增補人力將全數到位。未來推動4輪3班制，將與企業工會協商取得共識，並恪遵團體協約約定，值此之前，台鐵將逐漸合理調整工作排班，增加員工休息時間，在不影響服務品質前提下，加強人力控管，竭力避免乘務人員借班值乘及不隨意調班增加勞動強度等情事發生。

過去一年多來，台鐵局已爭取到「福利精進措施―生活津貼補助」，該方案截至目前為止已經嘉惠1549位員工，申領總金額達3千8百多萬元；另持續改善工作環境，共已編列1.75億元預算執行辦公空間及備勤宿舍之改善，預計今年底前可完成233處房舍改善。

(中時 )