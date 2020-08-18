北市環保局蘭雅分隊清潔吳姓、杜姓清潔隊員，2018年5月起每周加班清理行人專用清潔箱，但因杜男因眼疾不想加班，吳因缺錢希望能多賺，2人決定由吳1人獨立完成，加班費入帳後杜再提領交給吳，貪汙共1萬458元。士林地院審結，吳確實有完成工作，且犯罪情節輕微，並已主動繳回犯罪所得，判決2人免刑。

吳、杜擔任清潔隊員已經10年左右，平時負責夜間時段定點收集、清運廚餘以及資源回收，但每周2次，加班4小時清運行人專用清潔箱，每次可多領1162元。而杜因眼疾不希望加班，但2人1組，吳提議由他1人完成工作，隔月領到錢後，杜再提領給吳。

檢察官調查，杜沒有加班，吳持他的識別證刷卡簽到，自2018年起，連續9個月詐領加班費，最後看到媒體刊登其他單位的人遭法辦，吳因而向廉政署自首，並繳回前9次犯罪所得，仍觸犯利用職務機會詐取財物罪。

不過法官認為，吳獨自領取2份加班費，仍有確實完成2人本應完成的工作，對社會秩序、風氣並沒有重大戕害，加上犯罪所得不足5萬，且主動自首繳回犯罪所得，情節輕微，經此偵審腳訓，應已深知悔悟，希望2人更加廉潔自愛，以勵自新，全案仍可上訴。

(中時 )