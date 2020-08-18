大批新舊陸生已超過一學期無法回台，一名來自湖北的陳姓家長表示，從沒想過孩子會因為政治因素而無法就學，如今返台時程遙遙無期，部分陸生雖已出現重新報考高考（大陸大學聯考）、轉學的想法，但絕大多數家長還是希望孩子能回台讀書，因此發動連署向台教育部喊話，「學業被耽誤是一輩子的事，如果回不去，就算台大文憑又如何？」

陳姓家長表示，兒子在輔仁大學就讀，暑假過完後，理應升大二，這半年每天都在等待公布回台時刻到來，沒想到等了又等，就是沒有結果，「台灣把大陸學生排除在外，這是我們完全沒有想到的」，漸漸明白是台灣方將防疫當政治因素操作，讓孩子無法回台念書，只能接受網路課程，無法在學校就學，「上課變得沒有意義，已違背初衷，心中的火氣一定會有的」，大陸各地家長因此在1個月之內串聯，決定發起連署。

陳姓家長提到，即便民進黨政府執政後，兩岸關係陷入緊張狀態，但在2016年之後，還是有大批陸生家長將孩子送到台灣讀書，就是對台灣社會、民眾有很好的印象，「我的孩子在學校裡，受老師與同學照顧，旅遊的時候也感受到台灣民眾的善良」。

陳姓家長說，以他個人來說，曾在大陸的台灣企業上過班，認識不少台灣同事，甚至也帶過家人到台灣自由行旅遊，非常喜歡台灣風土民情，也十分認同台灣的民主價值，就算如今陸生回台受阻，陸生家長還是擁抱對台灣的好印象，企盼孩子很快能回到台灣繼續學業。

陳姓家長並指出，這段時間以來，對於陸生無法返台一事，看到並接獲不少來自台灣的協助與鼓勵，像是大學校長、大學兩岸國際單位主管、台灣同學以及許多沒有見過的社運團體與網友等，各方聲援不斷，讓他們很感動，卻也讓陸生與家長明白，「我們分的很清楚，哪些人干擾我們回台灣，哪些人是在幫助我們」。

陳姓家長不諱言，對於孩子回台就學遭阻，「憤怒是肯定有的」，最初也以為疫情緣故，沒想到最後仍是卡在兩岸形勢的政治問題，「教育確實不能被政治妥協」，面對台教育部等單位至今遲遲不公布返台結果，以嚴重傷害台灣的正面形象，但如果真的無法讓陸生返台，也希望台政府能明講，「你就坦白說 不要找其他原因！」

(旺報 )