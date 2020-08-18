詐騙集團會在臉書、網路刊登廣告，以「這批貨很便宜」的噱頭騙取網友匯款。（佳里警分局提供／莊曜聰台南傳真）

佳里警方瓦解詐騙集團，台南市警察局頒發破案茶鼓勵。（佳里警分局提供／莊曜聰台南傳真）

台南佳里警方之前偵辦一起帳戶、金融卡遭詐案件，發現該詐騙集團分工細膩，且橫行6都，不法所得逾百萬元，警方持續追查，陸續抓到集團成員，12人中有一半是登廣告面試吸收而來，從被害者變加害人，而住在新北市的黃姓主嫌最後也落網，整個集團被瓦解，訊後依詐欺、洗錢防制、組織犯罪等罪嫌送辦。

佳里警方調查，該集團先在網路刊登借貸廣告，騙取或買賣帳戶及金融卡，每個人頭帳戶以3000元取得，還會藉機「面試」，若賣帳戶的人看來好騙或貪心，就會吸收成為集團成員，負責打詐騙電話或當取款車手，每次提供詐騙金額的3％做為報酬，讓被害者成為加害人。

黃嫌等人利用人頭電話以「解除分期付款」、「假冒親友」等手法詐領金錢，或在網路、臉書上刊登網路購物訊息，以「這批貨很便宜」的噱頭騙取網友匯款，得手後就刪文不理，警方粗估這段期間得手逾百萬元。

佳里警分局長斯儀仙指出，若有只需提（匯）款、或強調輕鬆工作立即可領報酬的徵人廣告，極有可能是被非法詐騙集團利用，預防詐騙方法包括保持冷靜、小心查證、撥打165專線等。

(中時 )