同欣電（6271）今（18）日召開法說會，受惠產品組合轉佳、併購效應挹注及比較基期較低，2020年第二季稅後淨利「雙升」至2.97億元、每股盈餘（EPS）1.7元，分創近7季、近6季高點。累計上半年稅後淨利5.7億元、年增達85.43％，每股盈餘3.35元，雙創近6年同期高點。

同欣電2020年第二季合併營收20.62億元，季增5.6％、年增13.19％，改寫同期次高。受惠產品組合改善，毛利率28.01％、營益率19.27％，優於首季24.66％、15.86％及去年同期21.5％、11.98％，雙創近7季高點。

雖因新台幣強升導致匯損近3384萬元，致使同欣電第二季業外轉虧1968萬元，但在本業獲利顯著躍升下，稅後淨利2.97億元，季增9.35％、年增達54.92％，創近7季高點，每股盈餘1.7元亦創近6季高點。

累計同欣電上半年合併營收40.15億元、年增16.82％，改寫同期次高，毛利率26.38％、營益率17.61％雙創近6年同期高點。雖然業外收益年減64.81％，稅後淨利仍達5.7億元、年增達85.43％，每股盈餘3.35元，雙創近6年同期高點。

觀察同欣電第二季產品營收，影像產品9.46億元，季增33.64％、年增84.46％。陶瓷電路板4.98億元，季減11.54％、年減26.88％。混合積體電路模組3.94億元，季減14.3％、年減20.73％，高頻無線通訊模組1.73億元，季減3.2％、但年增達96.32％。

累計同欣電上半年影像產品營收16.54億元、年增達74.41％，陶瓷電路板營收10.61億元、年減19.72％。混合積體電路模組營收8.55億元、年減6.33％，高頻無線通訊模組營收3.52億元、年增近1.05倍。

投顧法人認為，同欣電第二季營收優於預期，主因6月19日併購車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗、挹注約10天業績，加上接獲LED車用陶瓷基板急單挹注所致。而CIS第二季業績強勁成長，亦改善優化產品組合，帶動毛利率明顯揚升。

(時報資訊)