台船(2208)為陽明打造2,800TEU級全貨櫃輪「百明輪」今天舉行命名典禮，該船可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合挪威驗船協會(DNVGL)的RSCS+船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

該輪船採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙及污水處理皆符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20％的氮氧化合物排放量。此外，主機加裝低負載調校(Low load tuning)及排煙旁通系統EGB(Exhaust Gas Bypass)，使其在常用營運航速(25％～70％最大馬力)下，更具節能效果。

另外，配備美國海岸警衛(USCG)認證壓艙水處理系統(BWTS)，能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞，較IMO認證標準高，可於全球海域暢行無阻。於硫化物排放方面，本輪安裝硫氧化物（SOx）洗滌系統（Scrubber System）來減少硫化物的排放，達成IMO 2020年0.5％排氣含硫量標準。

台船這次交付2800TEU貨櫃輪最新一代設計綠色船舶，其節能環保設計自2015年以來包含陽明10艘及長榮(2603)10艘共計交付20餘艘，讓台灣造船工業躍上世界舞台。

(時報資訊)