大陸網經社電子商務研究中心發佈《2020年（上）中國線上教育市場數據報包告》預計2020年中國線上教育市場規模約達4230億元（人民幣，下同），年增率較2019年的3468億元成長21.97％；融資金額方面，上半年線上教育融資總金額達143.4億元，年增率48.3％，為近5年同期最高，且已超過2019全年總額128.1億元。該報告更指出疫情之下的線上教育行業迎來發展契機，尤其是線上教育還不成熟的三四線城市。

根據紅星新聞引述網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰認為，2020上半年電商整體投融資表現不樂觀，而線上教育卻逆勢發展。儘管融資數不及去年同期，但融資額卻超越2019年，且大型平台逐漸脫穎而出，資本也向領先業者傾斜。觀察暑期一直是K12（從幼兒園到高三教育）教培行業爭奪生源的重要時期，平台也需要足夠的資本進行佈局。

觀察2020上半年大陸線上教育的49起融資中，融資額靠前的平台有包含猿輔導的10億美元、作業幫7.5億美元、大米網校8000萬美元、編程貓2.5億元人民幣、叮咚課堂達數千萬美元等，合計前10大的總融資額達137.5億人民幣，占總融資額95.89％。

(旺報 )