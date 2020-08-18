台灣高鐵（2633）18日榮獲英國標準協會（BSI）頒發國際ISO 45001和台灣職安衛（TOSHMS）雙重驗證通過證書，由台灣高鐵董事長江耀宗代表接受。

台灣高鐵表示，這是繼2017年7月間首度通過雙重認證後，再次透過自主管理展現對職安衛工作的重視。未來並將持續提升安全衛生管理績效、關注員工健康安全，以積極實踐企業永續發展、接軌國際並善盡企業社會責任。

江耀宗指出，唯有身心健康的員工，才能在工作上產生卓越的績效，因此特別要求將降低員工職災列為重要項目，並列入主管KPI追蹤，以宣示台灣高鐵降低職災的安全目標，進一步確保同仁工作與生命安全。

此外，江耀宗也特別期許各級主管帶領同仁，透過大數據、系統整合及資訊化方式，有效精進職業安全衛生管理目標，提高工作士氣與安全品質，管理風險與機會，降低職業災害，確實提升台灣高鐵的安全文化。

台灣高鐵自2007年3月通車營運之初，基於安全衛生政策考量，即以優於當時職安衛法規之標準，建置台灣高鐵「職業安全衛生管理系統」，隨後更持續透過自主提升、落實職安衛管理系統迄今。

台灣高鐵表示，本次通過「ISO 45001&TOSHMS(CNS 45001)」雙認證，驗證範圍涵蓋高鐵行經之台灣西部走廊地區所有管理範圍，包括車站、維修基地、沿線設施以及辦公場所等，自2017年首度驗證起，即是全台範圍最大的職安衛管理驗證，歷時三年能夠持續與時俱進並與國際接軌，展現公司上下持續建構企業安全文化、提升職業安全衛生管理標準的決心。

(工商 )