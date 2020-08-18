這兩年5G投資大行其道，隨著台灣5G的開台，進入5G戰國時代，繼上半年被動操作的5G ETF風潮之後，現在已有投信推出在5G相關產業鏈的台股基金，將再掀一波5G主動型基金風潮。

兆豐國際先進通訊基金經理人許鈞雄表示，5G產業分為建設啟動期、大規模建設期及應用爆發期，全球5G產業剛剛起步，而台廠在相關基礎建設、5G手機及小型基地台等著墨較深，也是台廠的優勢所在。由於2019年為全球5G元年，部份個股股價已經開始嶄露頭角，但整體來說仍在初期階段，台灣廠商在建設啟動期跟大規模建設期的爆發力正要開始。

許鈞雄表示，基金更為聚焦在5G產業鏈上，5G相關個股市值佔加權指數約50％、佔電子指數約70％，可以說是電子股的重中之重。基金主要投資在半導體、5G手機及通訊基礎建設三大版塊，這三大版塊也是台廠技術含量最高，最受到國際大廠青睞的部份，可說是電子股的精華。

台股加權指數7月在台積電的帶領之下突破13,000點，許鈞雄表示，目前指數雖然位於相對高點，但包括台股PB(股價淨值比)、GDP及現金殖利率等數據發現，未來12,000點將是台股的新常態，而且5G是未來10年的主流趨勢，買對趨勢其實比指數位置更重要。

從PB的角度來看，目前台股的PB約在1.81倍，但若扣除台積電的話PB僅在1.41倍，僅高出過去5年平均約一個標準差，根據歷史資料顯示，台股可望向上挑戰3～4個標準差，因此目前指數位置不會是高點。

另一方面，台灣未因疫情大規模封鎖，就業市場尚屬穩定，經濟活動持續擴張；加上報復性消費可期，內需可望推動GDP擴張，預計今年台灣GDP成長在1～2％間。

現金殖利率也是非常值得留意的，統計過去12年的資料，台股現金殖利率約4.03％，居亞洲主要股市之冠，今年雖因股市創新高也略有下調，但即使指數在13,000點之上，現金殖利率仍有3％以上的水準，相較美國十年期公債殖利率僅0.6％，台股具有較高投資價值。

台股在歷經第二季的上漲之後，第三季將有震盪拉回的機會，主要原因為統計歷年來美國總統大選前後的股市表現發現，發生「選前跌、選後漲」的機會相當大。

且根據法國巴黎銀行的報告指出，自1968年以來選舉經驗，尤其是共和黨(川普)有可能被翻盤下，選前1～3月美股回檔機會大，而選後則呈現上漲。因此預估在8月份財報季告一段落之後，股市易出現波段修正。

(工商 )