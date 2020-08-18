新冠肺炎國內疫情已經趨緩，但多數產業仍受衝擊，勞動部今天召開基本工資審議委員會邀請勞資政學4方討論基本工資調漲與否。據了解，審議會決議把基本工資從2萬3800元調整至2萬4000元、調幅約0.87％，時薪158元調至160元、調幅約1.2％，創下總統蔡英文上任後最少漲幅，若一個月工作21天，平均一天漲9.5元，漲幅不到一顆10元茶葉蛋。

「對這個調幅感到遺憾、還有誠意不足」，全產總秘書長戴國榮坦言，站在勞工的立場低了很多，雖然受到疫情衝擊，但今年GDP預估還是正成長，台灣相對各國薪資還是低了不少，原本希望要在2024年落實蔡英文夢想數字的3萬元，「看來成功性不高」，蔡英文政策無異跳票。

據了解，開會時原本勞方提出3％的調幅，但工商團體堅持凍漲，要不然就年底待疫情明朗後、再開會討論，但學者則指出「不宜打破第三季做決定的默契」，況且第三季決議，否則明年度公司、政府預算也難以籌編，最後在學者的建議之下用今年預估經濟成長率分析，勞工應調整約0.7％左右，最後在勞動部部長許銘春拍板之下，調整至整數則為月薪2萬4000元、時薪160元。

勞方委員游宏生表示，勞方委員原本不同意此調幅，但也認為疫情期間經濟數據不樂觀，最後尊重許銘春的決定、工商團體也沒有太多意見。

(中時 )