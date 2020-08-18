為了協助全球消費者可以了解到當前新冠肺炎(COVID-19)疫情的進展，並且能快速掌握相關必要資訊，矽谷科技巨頭中包含Google、微軟(Microsoft)以及蘋果(Apple)等，都先後架設了疫情專屬網頁，功能各不相同。其中，微軟在 3 月份左右推出的 bing.com/covid 網站，近日則是加入了追蹤全球新冠肺炎疫苗研發進度的追蹤工具，在疫情不見趨緩的環境下，傳遞更為正面的訊息，帶給人們一絲盼望。

據了解，微軟所推出的新冠肺炎疫情追蹤網站，整合了來自世界衛生組織(WHO)、美國疾病管制與預防中心(CDC)，以及歐盟疾病管制局(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)的統計資料；此外還包含各地權威新聞資訊。近日，則是納入了全球新冠肺炎相關疫苗的研發進度。

根據該網站資料，新冠肺炎疫苗全球目前共有 167 款，其中 139 款尚未進入人體試驗。進入第一階段、第二階段、第三階段人體試驗的，則各有 20、12、6 款。統計結果中，目前唯一一款獲准用於人體的疫苗，就是俄羅斯所研發，實際上是跳過了第三期人體試驗，官方直接批准上市的疫苗。而目前進入第三期人體臨床實驗的疫苗中，有三款就是由中國大陸所研發。

較為可惜的是，該網站僅提供疫苗相關研發進度的統計，並沒有提供更進一步例如疫苗名稱、屬性、研發國家還有各期人體試驗的結果等資料，非常期待如果未來能夠加入，相關資訊將會更為詳盡，也更具參考性。而在疫苗研發進度追蹤的相關網頁中，也進一步整了了 Bing 搜尋引擎的強項，包含了相關新聞，有需求就可快速查閱。

(科技)