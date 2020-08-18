淡水文化氣息濃厚，淡水古蹟博物館今年首次舉行「滬尾講堂」，以不同面貌重述1884年爆發清法戰爭滬尾之役，邀請7名各領域專家以航海、文物、戰爭等觀點，帶民眾了解清法戰爭秘辛、當年淡水人湧入想發大財盛況，7場工作坊課程活動全程免費，19日起開放報名。

淡古館長柏麗梅表示，西元1884年清法戰爭延燒台灣，清軍運用各式戰術成功抵禦法軍，滬尾之役成為清末面對列強侵略唯一戰勝的戰役，新北注重人文歷史，包裝行銷滬尾之役，推出各式舞台劇、活動等，強調土地與人民的歷史記憶。

柏麗梅說，淡水古蹟博物館多年來在調查研究方面投注心力，今年將於9月5日至10月24日在淡水海關碼頭A棟洋樓舉辦7場「滬尾講堂」歷史工作坊，首次辦理免費工作坊，明日上午12時開放網路報名，每場次20人額滿為止。

柏麗梅指出，講師陣容堅強，分別有中研院台灣史研究所博士後研究員曾令毅、淡大海洋及水下科技研究中心副主任李其霖、輔大歷史系副教授許毓良、台師大歷史系副教授林欣宜、東吳大學歷史系助理教授鄭螢憶、台師大學台灣史研究所助理教授陳志豪，及國防大學陸軍指揮參謀學院中校教官姜翔軒。

其中，李其霖熟悉海防歷史，是研究清法戰爭的翹楚被稱為「淡大航海王」，課堂中，他將拿出多年研究成果和壓箱寶文物，讓大家一飽眼福，而陳志豪則要分享當年淡水人潮湧入，想要「發大財」的盛況，並解析淡水的族群關係；姜翔軒則要以國慶司儀、約20年砲兵軍官經驗，分享礮台公開未解的遺址之謎。

(中時 )