國民黨立院黨團總召林為洲「告別韓流」的發文，連日成為話題。國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書發文說，韓流、韓粉對國民黨當然是很大的資產，黨公職人員要用心撫慰、用心關懷，而不是反其道而行。

蔡正元說，他剛參加鳳凰衛視的節目，也接受鳳凰衛視的專訪，都被問到韓流、韓粉的問題。他斬釘截鐵地說：韓流、韓粉都是國民黨的資產，韓國瑜是國民黨員，但並不是所有韓流、韓粉，都是國民黨員；甚至很多韓流、韓粉，也不是國民黨的支持者，但是他們願意把韓國瑜偶像化，像追星族一樣的崇拜韓國瑜，對國民黨當然是很大的資產。

他說，即使有少部分韓流、韓粉，因不捨韓國瑜連吃兩次敗仗，會有比較激越的言行，也難免會有敗選創傷症候群，國民黨的黨公職人員要用心撫慰、用心關懷，而不是反其道而行。

他表示，台灣選舉歷史上出現過扁迷、馬迷、柯粉、韓流，都是政治明星偶像化的現象，但是每一個政治偶像都是平常人，偶像也終究會滿臉灰塵。人上了神壇要更謹慎，因為終有一天要下神壇。

蔡正元說，他以前最挺馬英九，也不惜自身安危、冒著砲火前進，但馬英九當政後廢軍公教退慰金、不守承諾蓋慰安婦紀念館、胡亂課徵證所稅，他強烈反對和批評，當時也被很多馬迷痛批，但終有回歸理性的時候，那些馬迷現在罵馬英九可兇多了。政治明星偶像化的粉流，像海水潮流會來會去、會起會伏，都值得國民黨珍惜這份情誼。

(中時 )