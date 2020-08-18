衛福部統計，包含台北市、新北市、高雄市防疫旅館佔床率都超過80%，防疫旅館數量嚴重不足，中央流行疫情指揮中心與觀光局聯手，開放一般旅館也可以來執行收居家檢疫旅客，但卻遭質疑恐怕造成防疫破口，對此指揮中心強調，只要進去後隔離好待滿14天，就會有好的防疫品質。

目前全台每天都有一千人入境，每日居家檢疫人共2萬人。指揮中心統計，目前全台防疫旅館數很少，全台只有8000個房間，以台北市、新北市、高雄市佔床率都超過80%，「一直以來，都是很多民眾無法入住」。

因此，中央流行疫情指揮中心社區防治組副組長楊靜慧表示，新冠肺炎並不會經由空調從一個房間傳到一另個房間，只要個案在自己房間有獨立的衛浴設備，居家隔離即使是在旅館也能有好的彭果。

楊靜慧表示，目前已經規定，對旅館來說要注意的就是，居家檢疫者進入房間前，居家檢疫者使用過的電梯立刻消毒，並待在房間不出來，且十四天期滿後，房務人員進去消毒時有適當防護即可。「居家檢疫民眾只要乖乖待在房間裡，就不會造成別人的問題」。

楊靜慧強調，因為一開始對病毒不了解所以對防疫旅館要求很高，包含要獨棟分流，有的縣市更嚴格還要求分層，導致成本很高，業者投入意願低，很多民眾到了機場都找不到旅館，現實考量，為了解決這個問題才有這次的修訂。

但若有朋友來拜訪怎麼辦？楊靜慧表示，在一般旅館同樣要遵守居家檢疫規則，若和親友會面，同樣可以根據傳染病防治法，違反居家檢疫可以裁罰十五萬到一百萬。

(中時 )