天使「神鱒」卓奧特(Mike Trout)18日進帳本季第10轟，天使以7-6打敗巨人。沒想到教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)同日敲出雙響炮，超車卓奧特以11轟獨居全壘打王。其中一轟還是小塔提斯生涯首支滿貫炮，並且他破壞業界「潛規則」在0好3壞時出棒。

遊騎兵被教士隊痛打14分，總教練伍德沃德(Chris Woodward)說：「今天有很多不成文規定都被打破，我個人很不高興。你們在第8局領先7分了，這時候通常不會在0好3壞時出棒，這是大家都知道的事。當然我不喜歡不代表這種事不能做，但我們都不喜歡這樣。」

通常在0好3壞時，投手會在下一顆盡力投出好球，打者此時不出棒。幾年前道奇打者也在第7局領先5分時幹過這種事，讓馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)氣得吹鬍子瞪眼。

小塔提斯出身棒球世家，沒想到他不懂這規矩，他賽後表示：「我從小打棒球，知道很多不成文規矩，但我對這不太明白。我必須吸收經驗，下一次應該就不會出棒了。」教士隊第2局打了9個人次灌進5分，小塔提斯第7局已經敲了1支3分彈，第8局滿貫轟，單場7打點，長打率上升到恐怖的0.726。

(中時新聞網)