自5月下旬即未有大量雨水入帳的曾文水庫，目前水位為208.30公尺。（南水局提供／劉秀芬台南傳真）

位於南海熱低壓今日上午8時生成無花果颱風，雖然路徑朝西向海南島方向移動，對台灣沒有直接影響，氣象局預測，將為南部帶來降雨，自5月下旬即未有大量雨水入帳的曾文水庫，目前水位為208.30公尺，曾文、烏山頭合計蓄水量2.228億噸，若再有進帳，用水撐到10月沒有問題。

今年天候異常，7月無颱風帶來降雨，曾文水庫集水區至8月15日累計降雨量只有173毫米，是去年同期435毫米的40％，南化水庫累計降雨量也只有去年同期的53％。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，近期降雨大多降在平地，雖然水庫進帳不大，但嘉南農田水利會供灌地區持續降雨，水利會8月10日起即間斷供灌，每日可為曾文、烏山頭水庫省下400萬噸用水，9天下來就省了3600萬噸，曾文水、烏山頭水庫蓄水量也回升少許。

鄒漢貴表示，氣象局專家表示，8月下旬預計還會有颱風形成，因此在南水局謹慎調配供水下，曾文水庫、南化水庫用水主要以大台南地區為主，嘉義供水會加以管控，台南用水可撐到10月。

此外，日前行政院長蘇貞昌巡視曾文水庫時，指示清淤進度要加快，鄒漢貴說，南水局擬擴大曾文水庫3號橋抽淤泥沙暫置場面積，以加速曾文水庫清淤進度。

(中時 )