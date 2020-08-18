苗140線28.2公里處，8月16日下午有民眾在支線路旁草皮發現一具冰冷的石虎屍體，苗栗縣政府農業處指出，這是今年苗140線第一起路殺，這隻公石虎才4個月大，疑似為覓食穿越馬路被車撞死，左後腿骨折並有撕裂傷，目前石虎屍體已交由特生中心進一步研究利用。

苗140線為是一條全線沿大安溪北岸而行的東西向公路，也是苗南地區最重要的橫向道路，然而火炎山明隧道及鄰近卓蘭大橋部分路段，因緊鄰大安溪及景山溪畔，是第一級保育類野生動物、瀕臨絕種的石虎出沒熱區，但來往車輛車速過快，經常造成石虎路殺事件。

農業處自然生態保育科指出，8月16日下午又有民眾在140線28.2K支線路旁約200公尺處草皮上，發現1具冰冷的石虎屍體，這隻幼年公石虎體重0.95公斤，左後腿骨折及撕裂傷，獸醫檢查死因為撞擊造成，牠才4個月大，門牙正在換牙吃肉，卻因車禍而殞落；這也是今年第5起石虎路殺、第4隻石虎死亡。

苗栗縣政府委託研究團隊近期在當地觀察，發現往來車輛速度相當快，建議要做好防範措施，沒想到剛辦理預定畫設減速標線路段的會勘，遺憾就先發生。農業處表示，目前已請警察局先加強違規超速取締勤務，接續將評估在當地設置測速照相機。

農業處另提到，部分鄉親可能因為接到交通違規罰單而抱怨，但行車安全必須以遵守速限為前提，且萬物生命皆平等，人類與石虎都有權利要求1條平安回家的幸福公路。

(中時 )