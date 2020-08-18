大會主辦單位與頂級贊助夥伴一同按下啟動開關，宣告臺北馬拉松即日起正式開放報名。左起依序為富邦金控品牌管理暨公關處資深協理林茂生、中華民國田徑協會理事長葉政彥、臺北市政府顧問蕭伶伃、臺北市政府體育局局長李再立、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台灣阿迪達斯股份有限公司運動行銷副理何旭平。（大會提供）

2020臺北馬拉松由臺北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦，將於今年12月20日上午6點半於臺北市政府前廣場盛大開跑，今天舉辦賽前記者會，宣布登記抽籤報名自本日中午12點至9月14日下午5點，「跨欄王子」陳傑受邀擔任賽事宣傳大使，鼓勵民眾踴躍報名，一起體驗城市馬拉松的魅力。

受到新冠肺炎影響，全球大型馬拉松賽事幾乎都停辦，臺灣是少數能如期籌備賽事的國家，臺北馬拉松更有望成為疫情後亞洲首個城市馬拉松，臺北市政府體育局局長李再立表示，「一座偉大的城市，一定有一場知名的馬拉松，臺北馬就是臺北市的名片。」

為了讓跑者享有安全又安心的比賽環境，臺北馬拉松採取最高規格的防疫措施，起、終點都設有熱像檢測，跑者起跑時必須配戴口罩，等距離拉開後才能拿下，同時還有大量的醫療團隊進駐賽場，希望將防疫做到滴水不漏，中華民國田徑協會理事長葉政彥補充：「外籍選手報名踴躍，協會依照中央疫情指揮中心指示，國外選手入境必須到防疫旅館隔離14天，確認健康無虞才能參賽。」為了體恤隔離選手，官方也會在防疫旅館內設置跑步機，讓參賽者也能維持訓練。

臺北馬拉松已通過世界田徑總會(WA)銅標籤認證，是臺灣唯一通過認證的市區馬拉松，未來將持續朝通過金標籤認證的目標邁進。今年的賽事路線做了大幅度的改變，有別於過去起終點都在市府廣場，本屆臺北馬拉松終點將移至世大運主場館臺北田徑場。此改變也讓陳傑相當有感，「奧運馬拉松大部分終點也設在田徑場，讓完賽者最終能跑進臺北田徑場意義非凡，有一種朝聖的感覺。」

今年臺北馬拉松仍持續進行賽道的調整與優化，除了維持好評如潮的古蹟巡禮外，且逐步減少河濱路段、將賽道延伸至南港展覽館周邊，更將市中心路段南京東路納入本次賽道之中，並為了鼓勵民眾多參與戶外運動，凡臺北馬報名成功中籤的跑者，如有信用卡綁定三倍券進行報名，可享有報名費折抵。

(中時 )