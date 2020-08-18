7月底被下放二軍的我國旅日職棒火腿隊野手王柏融，經過23天的沈潛、調整，今（10）日再度被球團登錄一軍，期待王柏融這次能夠打出佳績、站穩一軍。

王柏融開季因一軍表現不佳、打擊下滑至不到1成，在7月26日被球團下放二軍調整，火腿監督栗山英樹期待他可以重新找回身手；王柏融到了二軍不負眾望，打擊火力表現神勇，打擊率高達6成84。

(中時 )