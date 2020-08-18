大王回來了 火腿王柏融再上一軍 15:182020/08/18 中時 陳志祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王柏融今天再被叫上一軍。（中央社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7月底被下放二軍的我國旅日職棒火腿隊野手王柏融，經過23天的沈潛、調整，今（10）日再度被球團登錄一軍，期待王柏融這次能夠打出佳績、站穩一軍。 王柏融開季因一軍表現不佳、打擊下滑至不到1成，在7月26日被球團下放二軍調整，火腿監督栗山英樹期待他可以重新找回身手；王柏融到了二軍不負眾望，打擊火力表現神勇，打擊率高達6成84。 (中時 ) #王柏融 #二軍 #上一軍 #調整 #球團 也許您會感興趣 推薦閱讀 台76線向西延伸 延宕29年動土 04:102020/08/18 地方新聞 海南小明專案回台探癌母 淚灑機場隔空擁抱 13:272020/08/18 兩岸 警破假三倍券 何志偉守諾送雞排 04:102020/08/18 社會新聞 日月光砸260億 高雄K13動土 04:102020/08/18 財經要聞 地方官專業化 院士任副省長 04:102020/08/18 焦點新聞 聯發科、股王重挫 台股叩關萬三軟腳 10:202020/08/18 財經 以完全「野性」征服冒險心靈，2021 Toyota Hilux 2.8 D4-D二度小改款 10:412020/08/18 汽車情報-新車試駕 陸培養接班人 中新生代主政省市 04:102020/08/18 焦點新聞 罷王第一個月竟要花165萬 他意外曝罷捷進度 10:212020/08/18 政治 買軍火其實是遞投名狀 04:102020/08/18 時論廣場 體育熱門新聞 預告重返CBA 林書豪：寧願說再見 - 體育 MLB》教士小塔提斯滿貫轟 破壞潛規則惹議 - 體育 大王回來了 火腿王柏融再上一軍 - 棒球 MLB》洋基查普曼回歸變猛男 火球連發橫掃紅襪 - 體育 MLB》美媒感嘆：基襪大戰變成笑話了 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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