明天是農曆7月初1，民間俗稱「鬼門開」，嘉義縣新港奉天宮今天依循傳統「封鐘鼓」，展現媽祖慈悲心，在農曆7月停止敲鐘擊鼓，避免驚嚇到接受普度的「好兄弟」。

新港奉天宮「封鐘鼓」儀式，上午誦經團先以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，由奉天宮董事長何達煌與董監事向媽祖上香後，鳴鐘3響，用封條綁住鐘錘，再擊鼓3次，將鼓樓用封條封起來，完成「封鐘鼓」儀式。

何達煌表示，每逢農曆初1、15，奉天宮早晚都會敲鐘擊鼓，以示敬神；但是到了農曆7月，為避免來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受陽間普度，因此依例禁止。

何達煌指出，封鐘鼓代表媽祖慈悲，即使人人懼怕無形眾生，媽祖也不忍心傷害。依據傳統古禮封鐘鼓後，廟方農曆7月整整1個月都不燃放鞭炮，也不誦經，直到農曆8月1日上午5時將鐘鼓重新開封。

新港奉天宮表示，在清朝嘉慶年間，即有農曆7月封鐘鼓的傳統，至今超過百年歷史。

新港奉天宮指出，今年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）造成全球動盪、人心惶惶，農曆7月6日到8日三天，特別舉辦「普度齋壇」，為信眾消災祈福，祈求疫情早日消弭。

(中時新聞網)