46歲王耀慶依舊凍齡。(圖／翻攝自微博)

早年以《花系列》電視劇走紅的王耀慶，2009年離開台灣到大陸發展，近幾年靠著《我是杜拉拉》、《好先生》等闖出一片天，被封為「職場男神」，身價也跟著翻漲，據悉，光片酬就可達人民幣3千到5千萬（約新台幣1.4億到2.3億），而現46歲的他近照曝光，凍齡外貌令人驚豔。

王耀慶曾是《花系列》當紅小生，11年前他選擇轉戰大陸發展，雖然都飾演男二，不過多在劇中有舉足輕重的戲份，精湛演技也建立好口碑，戲約不斷，大陸娛樂圈也給他評價：「他的表演總是恰如其分，剛剛好適合那個角色，但那份精確的控制，也讓人無話可說。」

雖然他太多新聞和話題，但只要想到「白領階級」等特定角色，都會第一個想到他，因此身價也水漲船高。近日，知名製作人夏青在微博曬出一張合照，只見王耀慶46歲仍維持凍齡帥氣容貌，照片中更驚見吳奇隆，2人都看起來沒什麼變，依舊年輕，讓人看了羨慕不已。

(中時新聞網)