尼加拉瓜共和國駐台大使暨使節團團長達比亞（William Manuel Tapia Alemán）即將離任，外交部長吳釗燮代表蔡英文總統頒贈大綬景星勳章，表彰達比亞大使駐台期間對深化台尼兩國邦誼的卓越貢獻。駐台各國使節及代表，以及企業各界等貴賓多人均應邀出席觀禮。

吳釗燮致詞肯定達比亞大使駐台近13年期間積極推動台尼兩國在政治、經濟及文化等各領域的交流合作，以及增進兩國人民互動及認識的努力，也預祝達比亞大使駐節印度新職一切順利，並歡迎達比亞大使有空回臺探望友人。

達比亞大使致謝詞表示，他以身為尼加拉瓜第一屆台灣獎學金生為榮，台灣政府的栽培是改變一生的關鍵，求學時期最大願望就是希望成為為尼國駐台大使。達比亞大使並強調，台灣政府頒授的勳章他不僅會佩戴在身上，更會永遠繫在心中，無論身在何方，都將會持續為促進兩國邦誼貢獻己力。

外交部表示，台尼兩國邦誼穩固友好，合作關係密切，雙方在醫療、教育、文化、體育、農業等領域長期合作，成果深入民間並造福弱勢族群，深獲尼國政府及人民肯定。

(中時 )