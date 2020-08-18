施名帥在《我們與惡的距離》飾演心理醫生，精湛演技加帥氣外型走紅，不過近來卻傳出擔任看護的母親不僅霸凌中風病患，家還不願協助病患如廁，導致對方尿道感染，而且時間竟長達4個月。

施名帥的母親在基隆長庚擔任看護，從事看護工作近20年的她，被爆一名中風行動不便的婦人要如廁，卻不斷遭她責罵，對方擔憂被罵只能憋尿，導致尿道感染，此外施母親更威脅病患若向家屬抱怨，會夥同其他同事集體霸凌，時間竟長達4個月之久，直到家屬發現不對勁告知院方，才讓整起事件曝光，而施母也被以「和病人溝通上有很多狀況」的理由遭開除。

根據《自由時報》報導，施名帥表示母親從事看護工作近20年，耐心照護病患是有口皆碑，甚至有多數看護不想接手的病患，都指定她來照顧，如今被惡意中傷，可能是溝通過程有什麼誤解，此外強調：「把與事件無關的我也捲入其中，已經對媽媽造成嚴重傷害」，目前事件也已經進入調解程序。

(中時新聞網)