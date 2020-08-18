女星羅巧倫在《風水世家》飾演反派角色「楊采芸」走紅，後來又接下《甘味人生》、《大時代》等作品，專心投入在工作中，未料健康卻亮紅燈，淡出螢光幕10個月調養身體。

根據《聯合報》報導，今年38歲的羅巧倫不但長出子宮肌瘤，又被診斷出左卵巢已經不排卵，由於不想放棄當媽的希望，她決定凍卵，歷經3次手術連取9顆卵子，體重已經降到40公斤，結果太瘦脂肪少到保護不了卵子，第三次手術僅取出2顆，令羅巧倫失望又想哭，為了達到醫生建議的15顆，她為自己打氣，默默準備接下來的手術，堅持不放棄。

事實上，羅巧倫兩年前發現子宮長了2公分的肌瘤，隔了一年又顯示有子宮肌腺，「醫生說我快接近更年期，提醒我趕快凍卵，不要開玩笑了」。她說會想凍卵還有個原因是，和她一樣是演員的親姊姊何依霈身體不好，姊姊已告訴媽媽決定不婚不生，媽媽打擊很大，「弟弟雖然結婚有小孩，但媽媽看別人抱孫子，心裡多少有期待，同時又擔心我和姊姊老了以後沒人照顧怎麼辦」。

(中時新聞網)