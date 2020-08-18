美國當地時間周一收盤，美股漲跌互現。今早台股在權王台積電(2330)開高5元的帶領下，開漲18.85元，報12974.96點，但受到聯發科(2454)重挫、華為概念股大跌影響，大盤反被壓抑，盤中翻黑、跌逾百點，最低下探至12840.25點，跌破12900點整數關卡，終場仍無力回天，下跌83.97點或0.65%，收12872.14點，成交量為2463.72億元。今日外資(不含外資自營商)賣超29.9548億元，投信賣超0.1798億元，自營商賣超20.957億元，三大法人賣超51.09億元。

今日集中市場漲跌不一，由玻璃股、電機股及生醫股攬下前三名，分別收漲8.48%、1.7%及1.56%。權值股多半熄火，由中低價股撐場，而類股方面，生醫、航運、塑化、風電、PCB及板卡則逆勢抗跌。消息面迎來大利空，美國痛擊華為，台系IC設計股及華為概念股滿身傷，聯發科開盤即打入跌停，隨後急發聲明，跌停一度打開，最終無法挽回頹勢，以跌停價617元作收，立積(4968)亦收跌停、收245元；聯詠(3034)則重挫8.13%、收265.5元。權值股部分，台積電高低震盪劇烈，終場小跌0.46%、收433元；大立光(3008)開低走低，終場下跌4.74%、收3715元；鴻海(2317)多在盤下震盪，終場下跌0.5%、收79.8元，失守80元關口。玻璃股閃亮亮，台玻(1802)、中釉(1809) 同步攻上漲停，分別收在11.55元及12.55元。疫苗股向前衝，國光生(4142)新冠疫苗人體實驗獲食藥署批准，成為國內首家進入人體實驗的廠商，股價聞訊喜孜孜，漲停價70.6元高高掛。美德醫療-DR(9103)今上半年獲利告捷，而疫情未穩，防疫商機仍在，下半年營運樂觀，今股價同樣強強滾，收在漲停價53.7元。ABC-KY(6598)上月底接獲10萬劑新冠病毒檢測試劑大單，下半年營運看俏，同樣輕鬆攻上漲停價109.5元。

中美關係緊張、華為利空壓境，今日台股小幅開高後急速走低，失守12900點整數關卡。5日RSI為58.21，10日RSI為61.08；9日K值為69.05，9日D值為64.47；20日乖離率為1.44。至於籌碼面，外資、投信及自營商今同步轉向賣超，三大法人賣超51.09億元，其中外資終結連3買，今提款29.95億元，本月來累計賣超280.11億元，今年來累計賣超5785.71億元。華南投顧董事長儲祥生認為，現要挑戰盤中歷史高點13031點，恐怕還要再等等，也建議投資人先觀察美中關係，再決定投資策略。最後，日盛投顧建議，短線台股可留意車用、內需、5G、NB、高殖利率、伺服器及半導體族群。

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