台中鉛中毒案，開處方的盛唐中醫診所醫師呂世明日前由律師發文致歉。台中市議員張彥彤今天也透過律師聲明質疑呂說詞前後矛盾，意圖轉移社會輿論風向「其心可議，實不可取」。

張彥彤與父親、前台中市議長張宏年等一家4口因為服用盛唐中醫負責人呂世明開立的自費處方導致鉛中毒，遭羈押的呂世明日前透過委任律師發文致歉。張彥彤今天也透過律師張繼圃發表聲明，質疑呂世明的說法及做法「其心可議，實不可取」。

聲明中指出，呂世明至今仍舊只強調有關誤用藥品一事是其個人「不當失慮」行為。但如果真如呂世明所稱「誤用硃砂」入藥，那理應開出的藥材藥粉只有汞，為何他及多名民眾送檢的藥材藥粉卻檢驗出汞、鉛等其他重金屬污染元素。

聲明中表示，呂世明說法一下指稱是用在香包，一下又稱其為誤用。不僅前後矛盾，也根本說不清，甚至與提供藥材的欣隆藥業有限公司負責人歐國梁說法也不一。

有關盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標案，台中市政府衛生局表示，截至17日前往醫院檢查人數共265人，血中鉛含量超標人數維持28人；另新增主動稽查抽驗1件，以及受理4人中藥檢體8件，累計共314件（主動稽查抽驗167件、86人送驗147件）。

(中時新聞網)