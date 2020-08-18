2020台北馬拉松將在12月20日上午6時分開跑，台北市體育局將宣導跑者於起點佩戴口罩，與他人拉開距離後再取下。（賴彥竹攝）

2020台北馬拉松以「Dare to Breathe」＃勇感呼吸，為賽事Slogan，並邀請「跨欄王子」、奧運田徑培訓隊選手陳傑當代言人。（賴彥竹攝）

受疫情影響，許多運動賽事紛紛取消，2020台北馬拉松將如期舉辦，今起開放報名，賽道路線終點首設在台北田徑場，以作為日後申請金標認證路線，考量疫情，台北市體育局將宣導跑者在起點戴口罩，待能與他人保持1.5公尺後再拿下，至終點時，主辦單位也預計發放新口罩給跑者。

台北市體育局長李再立表示，比賽現場將裝設紅外線熱感應，會宣導跑者在起點時佩帶口罩，出發後與他人距離拉開，自行評估身體狀態拿下，賽程中也盡量避免並排，可加速超越對方，達終點後，目前預計向中央申請3萬個口罩讓跑者佩戴。

體育局表示，賽事將在12月20日上午6時分開跑，屆時會視疫情狀況，再調整防疫措施，補給站將採用個人式提供，將補給食品放入單一紙杯，而非放在大盤子上，也將發放矽膠水杯，讓跑者在補給站以個人杯子補水。

中華民國田徑協會理事長葉政彥表示，依據銅標規定，賽事將邀請各6名國際男、女選手參賽，受邀的選手們認同、放心台灣防疫策略，來台即使須在防疫旅館14天，仍非常願意參賽，協會也將在選手房間內提供跑步機，讓精英跑者自主訓練。

台北馬拉松為全台唯一通過世界田徑總會（WA）銅標籤認證，今年賽道路線有別於以往，從台北市政府出發，保留古蹟巡禮，行經東門、中正紀念堂、南門、北門、萬華、南港，經過健康路時，首採用「圍籠式賽道穿越」讓行人、跑者皆能順暢通行，終點首次設在「跑者聖地」─台北體育園區，此路線也將為日後申請金標認證。

體育局表示，今年參賽人數仍設定為2萬8000人，但全馬名額調整為9000名，半馬為1萬9000名，民眾即日起至9月14日17時可上網登記報名，報名費與去年相同，全馬1800元、半馬1200元，同時可使用綁定三倍券的信用卡支付。

(中時 )