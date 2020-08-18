美國財政部於當地時間17日發布數據顯示，今年6月日本所持美債規模升至1.261兆美元，中國所持美債則減持93億美元至1.074兆美元，分別列居美國前兩大債權國。

日本6月小幅增持9億美元，持倉規模達到1.2613兆美元，仍為美國第一大債權國。今年5月，日本則減持美債61億美元。今年日本曾連續三個月增持美債，2月一度增持規模高達566億美元。日本在2019年6月超過中國成為美國第一大債權國。

中國則減持93億美元至1.074兆美元，仍為美國第二大債權國。今年以來，中國在1月、2月、5月分別增持美債87億美元、137億美元、109億美元，3月、4月則分別減持107億美元、88億美元。

英國6月小幅減持2億美元至4,456億美元，持倉規模位居美債第三大持有國。2019年5月英國大幅增持223億美元，超過巴西躍居美國第三債權國。

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