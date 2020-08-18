共523名陸生家長在大陸串聯，首度共同發起連署，並向我方喊話，希望能開放陸生回台就學。一名來自福建的游姓家長表示，肯定台灣社會的多元與包容性，才會讓女兒來台念大學，眼看孩子返台時間遲遲未定，擔憂不已，並盼透過媒體向台官方表達，即大陸疫情已控制得當，希望能讓陸生返台，並強調：「我們不會給台灣防疫添麻煩！」

游姓家長表示，這半年多來，大批陸生與家長苦等回台時程公布，直到台教育部在8月5日宣布陸生回台一事急轉彎，「那個時候我們才知道，不是因為疫情原因，而是兩岸情勢，非常明確就是政治問題」，對此感到焦急萬分，因此大陸各地家長開始串聯，共同寫出連署信。

游姓家長提到，4年前女兒剛從國中畢業，一家人曾到台灣環島自由行，「也到不少大學傳了一圈」，對台灣社會留下非常好的印象，「衛生、市政與治安都覺得特別好，台灣人很親和」，所以決定讓女兒到台灣讀大學，最後孩子也如願考進輔仁大學，甚至也計畫讓女兒留在台灣攻讀碩博士班。

游姓家長說，但沒想到年初爆發疫情，並且兩岸關係波折不斷，孩子已長達無法接受正規大學教育，夫妻二人對此感到焦急萬分，這段時間不斷關注台灣新聞，看到許多學政界與民間人士協助陸生發聲，「我們也想表達對台灣民眾的感謝」，但對於台教育部遲遲沒有作為，因此大批家長決定透過連署表達聲明，希望趕緊開放陸生回台就學。

游姓家長提到，陸生到台灣念書，本質就是加強兩岸民間交流，甚至可以讓兩岸關係朝和緩的方向發展，「一個大陸人對台灣有好感，能帶動周邊人，有惡感，同樣也會帶動一群人」，以此邏輯，如果台灣方面阻絕陸生來台，兩岸良性溝通橋梁中斷，對於兩岸關係必然造成嚴重傷害。

面對台灣方面始終不願意公布陸生是否回台的決定，游姓家長說，女兒求學的取代方案確實有在考量，台灣不少大學也與大陸大學簽有姊妹校關係，也許能夠以台灣學生的身分，改到大陸大學就讀，或是轉學其他大學，但相關手續與學分認證繁雜不易，再加上歐美地區國家疫情嚴峻，家長不願意讓孩子到英美等國家就學，兩岸同屬防疫優等生，並且大陸各地疫情已有效控制，因此還是希望能讓孩子回到台灣，「我們不會給台灣防疫添麻煩！」

(旺報 )