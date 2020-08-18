謝念霆師大一畢業就返鄉投入茶業。（翻攝自謝念霆臉書／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣茶產業隨著東方美人茶的崛起，有著改頭換面的進步，尤其是年輕第2代的接棒，更使茶葉文化後繼有人，並且是青出於藍，就像謝福安醫師的兒子謝念霆，師大一畢業就回鄉種茶，父子聯手種出冠軍茶。頭份鄧國權茶行交棒子女，更是連年奪下東方美人茶冠軍頭銜，都是二代接棒成功案例。

苗栗是傳統的茶葉種植大縣，但因茶區及茶質的影響，過去一直未發展成高價農產，直到東方美人茶的成功包裝行銷，一舉改變苗栗茶業的面貌，讓東方美人茶變成高價茶葉的代名詞，大受大陸地區民眾的喜愛，甚至曾有比賽冠軍茶一斤售價7、80萬元的榮景。

有利可圖的願景下，吸引了許多茶業家族第2代的投入，並且年青輩有青出藍而勝於藍的表現，例如：頭份鄧國權茶園子女、廣興茶行的女婿、銅鑼曾家雙姝、以及謝福安醫師長子謝念霆等，都是第2代接棒製茶的成功案例。

其中像是鄧國權的女兒鄧羽妡，這些年包括苗栗縣內各大東方美人茶的比賽會場，都可看到鄧羽妡代父出征的身影，除了鄧國權以優良的東方美人茶品質，在各大小比賽連連奪冠，鄧羽妡的清昕口齒，也適時讓好茶獲得推廣。

醫生茶師謝福安與長子謝念霆合手打造「仁心茶」謝念霆從師大畢業，毫無懸念的回到南庄山上，全心投入種茶行業，跟著來自母親故鄉的親戚茶師們學習製茶，親自一片一片採集茶葉，再載到一個小時車程外的頭份茶廠製成茶葉，謝念霆與同輩的茶師相互交流，讓他短短3年就有了茶職人的模樣。

謝念霆不僅一步一腳印地學習著做茶知識，還利用年輕世代懂網路的優勢，獲得原民會「原住民族產業創新價值計畫」補助一百萬元，用網路行銷自己產製的茶葉，行銷公司也已在日前正式成立運作，讓謝念霆白天在忙於種茶製茶的閒餘，還要投入網路行銷。

其它的茶業第2代像是廣興茶行的女婿樊代欣是來自台北的城市孩子，從未務過農，卻因妻子娘家關係與茶葉結緣，到現在全心投入娘家製茶，銅鑼曾家姐妹接棒家中茶業，所製茶業也屢獲佳績，成了苗栗茶界的知名雙姝。這些都是茶農2代成功接棒案例，也讓苗栗茶業得以提昇延續。

(中時 )