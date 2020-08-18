研究人員發現，高通公司的Snapdragon系列智慧手機晶片組已被廣泛用於Android設備，其中有400多個易受攻擊的代碼實例，使數百萬用戶處於危險之中。

網路安全公司Check Point發現，高通Snapdragon晶片組中使用的DSP(數位信號處理器)具有易受攻擊的代碼，被稱為「致命弱點」，並聲稱會影響用作間諜工具的手機。

應用程式可以繞過通常的安全措施，然後可以訪問手機的照片、視頻、GPS和位置數據，而所有者也不知道。攻擊者還可以將手機中存儲的所有數據鎖定在手機中，從而使手機無用。它也可以用來在設備上存儲未知且不可刪除的惡意軟體。

該研究公司表示，已將其調查結果以及政府官員和受影響的供應商通知了高通。鑒於數百萬的Android設備面臨風險，該公司尚未發佈有關其發現的詳細訊息。

另據報導，高通公司現在已解決此問題，但只有手機製造商開始將相關更新和安全補丁推向受影響的手機後，才能保護受影響的設備。

高通在一份聲明中說，它已經努力驗證和解決這些問題。它還補充說，該公司尚未發現任何有關在正常狀態中利用該「致命弱點」的證據。

(中時新聞網)