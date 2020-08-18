謝福安自種自製茶葉，上周才又拿下苗栗縣貓裡紅茶冠軍。（謝明俊攝）

在南庄開業20年的醫生謝福安，7年前半路出家兼差種起茶來，自創「仁心茶」的品牌，他靠著茶園的絕佳無汙染環境及茶師共同努力，連連拿下冠軍茶頭銜，上周，謝福安再度拿下苗栗縣貓貍紅茶的特等獎，他發下宏願，希望帶著泰雅族人一起種茶發財，一起脫貧。

今年62歲的謝福安，出身南庄鄉石壁部落，早年自台北醫學院畢業後，因是公費生，一度被分發至泰安衛生所服務，10年期滿後，謝福安不忘當年念醫的初衷，決定回鄉服務鄉親，就在南庄老街租屋開設診所，一下來就是20年。

謝福安最早接觸到茶葉，是因為前妻的緣由，前妻來自阿里山的種茶人家，謝福安由此了解許多茶葉的基本知識，並結識許多阿里山的茶師，所以他早在北醫念書階段，就立定未來有機會要種茶的夢想，為了就是他認為種茶可以確實改善族人生活。

謝福安是學醫的，對很多事都採取科學驗證的態度，為了了解種茶是否會影響土坡地水土保持，他特別去研究茶樹究竟屬於淺根或深根植物，對水保影響情況，在確定茶樹有助於水保維持下，謝福安一口氣將家族所有的3甲多山坡地，全部開墾來種茶，但留下不少老樹在茶園間。

不懂種茶的謝福安，特別請來阿里山的茶師們協助教他種茶，品種也特別選擇適合高山地區的軟枝烏龍（俗稱清心烏龍）由阿里山、南投鹿谷等地移植過來，成了南庄加里山區第1片茶園。

茶樹生長的第3年開始有少量茶葉採收，謝福安開始跟著阿里山茶師學著製茶，直到第6年茶葉生產量有一定的規模後，謝福安帶著自製的茶葉，一下就投入全國級比賽的名間農會茶葉比賽，一鳴驚人地拿下紅茶組的特等獎，謝福安初試身手竟就拿下冠軍，也獲得縣長徐耀昌親自頒獎獎勵。

還有一件事情，讓謝福安感到窩心的，是長子謝念霆3年前從師大畢業，並未留戀都市的繁華生活，反而毅然決定回鄉陪父親一起種茶，並學習製茶，歷經3年歷練，從種茶、採茶到製茶，全都親身參與，謝念霆已衍然有職業茶人的味道。

謝福安逐年擴增茶園規模，族人從剛開始的質疑到羡幕，謝福安也希望帶領族人一起將原本種植桂竹、甜柿的山林，改種茶業，甚至，謝福安要建置一個大茶廠，可以協助族人製茶銷售，他更創立自有品牌，標榜茶葉是來自南庄加里山區的「仁心茶」就如從醫的「仁心仁術」一般，用好茶來讓族人一起過好生活。

(中時 )