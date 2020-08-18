中華電信18日宣布，為滿足各機關學校的雲端需求，提供多種虛擬主機規格及模組，新增全新雲端GPU主機，透過虛擬化技術及NVIDIA CUDA核心系統，大幅提升開發效能與資源使用效率，可應用於高速平行運算、深度學習、人工智慧、機器學習等領域。

除虛擬GPU主機外，更可佈署新一代容器化服務，於雲端主機執行AI訓練模型與推論資料。

針對特定機關所需的高強度資訊安全環境，中華電信除取得ISO 27001、27011、27017、27018及CSA Star國際認證，另提供IPS入侵防護及DDoS分散阻斷攻擊等雙重資安保護。今年更提升防護等級，新增F5雲端資安應用服務，提供負載平衡、網頁防火牆、DNS防護等功能，用以檢查每一條網路連線符合既定應用程式管理規則，確認參數、URL與HTTP標頭是否隱藏攻擊特徵碼，發揮更全面性的資安保護能量，滿足政府機關與各部門資安需求。

中華電信18日宣布，連續六年以可靠性、安全性、易用性等多重驗證，通過經濟部工業局109年共同供應契約雲端服務評選，再度獲選為雲端虛擬資源類別優勝廠商。中華電信長期深耕電信網路、資訊安全及雲端技術，專業的雲端服務團隊，已為政府機關、公營事業、各級學校，建置專屬的「雲端虛擬資源、雲端GPU主機及F5應用程式防火牆」服務。

中華電信表示，「雲端虛擬資源」係以hicloud雲端服務為基礎，以租代買提供處理器、儲存容量、網路等基礎運算資源，可彈性佈建雲端虛擬環境，解決建置成本高昂、採購耗時、硬體管理不易等難題，為機關學校有效節省成本。

除長期租用外，也可因應短期活動，需求單位僅須透過政府電子採購網直接下單，簡化公告、招標流程，讓機關學校快速上雲。為因應疫情瞬變所面臨市場大空間雲端儲存需求，中華電信主動調降虛擬資源及儲存空間價格。

(工商 )