壽險業務員大軍今年能否突破40萬人次，就看這家公司。據壽險公會最新統計，7月底壽險業務員登錄人數為39萬5,013人，比6月底驟減4,250人，主要是國泰人壽7月進行業務員大考核及清理行動，單月少了3,546人，上半年國壽還是登錄業務員淨增加最多的公司，考核後，前7月只淨增加207人。

今年因為新冠肺炎衝擊，第二季許多企業放無薪假或精簡人力，壽險業務員登錄人數反而月月增加，到6月底總登錄人數已達39萬9,263人，只差700多人，就首度突破40萬人次，創歷史新高紀錄，但7月一降後，恐怕又要下半年累積，但去年下半年國壽登錄業務員淨增加4千多人，所以今年底前仍是有希望挑戰40萬人大關。

據了解，主要是國泰人壽每年在1月及7月都會進行業務員大考核，對沒有業務量或相關指標不達標的業務員，就會一次清理，所以登錄人數就會大量減少，不過，今年7月國壽登錄業務員一次少了3,546人，比去年7月考核掉的2,238人還多，所以前6月國壽本來登錄業務員還比去年底淨增加3,753人，考核後前7月總計只淨增加207人。

其他壽險公司今年業務員增減都不多，前7月為止，目前沒有一家公司淨增加登錄業務員人數超過500人，前7月增加最多的是富邦人壽，有375人，第二是南山人壽356人，第三是中國人壽308人，第四就是國壽的207人。

由於7月整體壽險公司登錄業務員人數比6月大減4,037人，因此今年前7月壽險公司業務員人數是少了614人，等於今年還沒有成長。

前7月登錄人數增加最多的是保險經紀人公會，增加3,575人，另外保險代理人的登錄業務員人數前7月則增1,581人，合計整體壽險登錄業務員前7月增加4,542人，已比2019年同期僅增加1,869人，多增1.4倍以上。

(工商 )