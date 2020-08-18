連恩尼遜（Liam Neeson）、麥可李察遜（Micheal Richardson）父子檔，繼《酷寒殺手》後再次攜手演出電影《下一站，托斯卡尼》，當中的表現，可以說是父子檔的「本色演出」。該片也是《復仇者聯盟》男星詹姆斯達西（James D’Arcy）演而優則導的大銀幕劇情長片。他透露，在演出《敦克爾克大行動》時就想要當導演，所以趁拍攝《敦》片期間「偷學」該片導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的「2件事」，從中累積自己的導演能量。

詹姆斯坦言：「當我與克里斯多福諾蘭合作時，我知道我想當導演，所以我一直在片場觀摩他的行為。有兩件事情是我跟他偷學來的，雖然看似跟電影完全無關，但他不允許劇組人員在拍攝期間使用手機，也不擺放任何椅子。這樣，當演員在拍感情戲時，才不會被身邊的人干擾，這是為了讓所有人可以專心工作，我覺得這真的很棒！」

大方分享編導感想

事實上，詹姆斯達西曾於2016年執導過15分鐘短片《Chicken/Egg》，僅於YouTube線上播放。他也在訪談中，大方分享跳脫演員身分，去擔綱編導的感想：「當時我寫了2部作品，一部是《下一站，托斯卡尼》的雛型，卻因為一些因素而停滯；於是我又開始另一個項目《Chicken/Egg》。寫完後，突然很想知道自己能否當導演。而在拍完短片之後，我在回家的路上才驚覺，為什麼直到現在才發現這是我想做的？我好愛這種當導演的感覺！」

當《Chicken/Egg》製作人山姆提柏海爾（Sam Tipper-Hale）主動詢問詹姆斯達西的下一步計畫時，他才交出《下一站，托斯卡尼》劇本，並打算找《真愛每一天》比爾奈伊，以及一起合作過《敦克爾克大行動》的傑克洛登來演父子。沒想到比爾奈伊卻婉拒了，製作人才把劇本發給連恩尼遜，促成這次的合作契機。

連恩尼遜與兒擦火花

值得一提的是，當連恩尼遜閱讀劇本之後，也主動向詹姆斯達西提出：「我認為由我的兒子麥可來飾演片中兒子，這樣會更有趣，我相信我們會擦出一些你意想不到的火花。」而父子兩人在片中真情流露的演出，也讓詹姆斯達西盛讚不已：「麥可李察遜是很有魅力的演員，這對父子在片中簡直『本色演出』，光是片中的互動就很有默契。」《下一站，托斯卡尼》21日在台上映。

（江珮瑜）

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