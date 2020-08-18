LEXUS旗艦跑車LC自2017年在台發表至今，憑藉其優雅不失狂野的設計與操駕性能，已累計售出121台，在GT跑車市場站有一席之地。總代理和泰汽車今年限量引進全新LC CONVERTIBLE敞篷車，僅有12台，據知發表會前即已接到5張訂單。

延續LC車系GT跑車魅力，LC CONVERTIBLE外觀設計以打造最性感敞篷車為主軸，並延續LC優雅銳利的線條，不論是在開篷或關篷皆能具有極高的識別度。

特別的是在頂篷設計，其所搭載的高質感軟頂敞篷，以四層式隔音制震設計，於關篷時提供極致的靜謐空間。此外，以鋁、鎂合金材質所打造的輕量化頂篷機構，除可大幅降低敞篷設定為整車帶來的重量負擔，讓車輛得以保有操控靈活性外，並可於時速50公里以下，僅需15秒即可快速開篷，作動過程絲滑流暢，讓車主即刻享受陽光灑落、無邊際的駕馭體驗。

而為了讓車主一年四季皆能享受御風馳騁的快感，在空調系統設計上，貼心考量到車主需求，搭載Open-air Control 智慧型空調管家，在開篷瞬間，將立即調整空調至最佳狀態，讓車主不會因環境溫度的改變而感到不適。更首次搭載頸部加熱系統，搭配座椅與方向盤加熱功能，讓車主於冬季時依然可以恣意享受開篷馳騁。

LC CONVERTIBLE搭載高達464匹馬力的5.0升V8 自然進氣引擎，與10速手自排變速箱的配合下，營造出令人血脈賁張的加速快感。另外在「可變排氣閥門」及「引擎聲浪響鳴器」的加持下，讓駕駛能享受低轉速優雅沉穩，高轉速狂野奔放的絕美聲浪。此外，ANC主動降噪系統，更可以過濾引擎發出的雜亂音頻，保留下最清澈純粹的澎湃聲浪。

在操控性上，為確保LC CONVERTIBLE也具備精準銳利的操控感，原廠在車身與底盤上，特別加入鋁合金強化裝置與車身抑震拉桿，讓敞篷車體依然保有如COUPE車型的高強度車身，讓車主在面對每個彎道都游刃有餘。

同時，原廠為追求極致駕馭感受，在車體結構與懸吊系統上下了許多功夫，包括採用大量鋁合金及碳纖維材料，導入輕量化的前懸吊及鋁圈來降低車身重量，並針對AVS可變阻尼、轉向、剎車系統進行優化調教，創造出LC CONVERTIBLE 沉穩不失銳利的動態表現。

至於售價，全新LC CONVERTIBLE於8月18日起正式販售，售價588萬元，另有全球限時限量生產車型LC 500 CONVERTIBLE

Limited Edition，此車以專屬風馳藍車色搭配風尚白內裝，獨一無二的絕美配色，絕對是眾人矚目焦點，售價620萬元。

(中時 )