台北畜產公司董事長葉文忠、總經理姚量議今天雙雙請辭，引爆人事大地震，北市議員王世堅認為，葉文忠請辭是「以退為進」，力保士林農會出身的董事席次，他痛批，柯當初為謀政治大位，拉幫結派，卻是引狼入室，導致畜產公司經營管理不佳，年年虧損。

台北市長柯文哲原支持士林農會前理事長郭萬清，競選連任時為了拉攏士林選票，提拔士林農會理事長葉文忠擔任畜產公司董事長，但葉2017年士林農會選舉期間涉嫌賄選，一審遭士林地方法院依農會法交付不正利益罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，柯文哲疑似想趁此機會將葉文忠拉下台，重新和郭合作。

王世堅指出，台北畜產公司共11席董事，葉文忠在內的是林農會代表董事占4席，市府指派董事5席，民間董事2席，葉文忠與其他3席董事都因士林農會賄選案被判刑，理應主動辭去農會與許產公司職務，葉文忠先以技術性杯葛讓董事長無法改選，再以個人請辭，交換另外3席董事留任及接任的董事長人選是「自己人」。

王世堅批評，市府在畜產公司占了48％股份、5席董事，竟任由葉文忠擺布，隨他起舞，這2、3年內畜產公司年年虧損，不論買賣管理費、電宰費抽成，都嚴重圖利葉文忠跟行口業者，把市府跟市民當冤大頭，現在連對方操弄董事改選這種公司法上的細小規則，柯文哲也跟他妥協，柯文哲也辭掉算了。

至於姚量議辭去總經理一職，並聲稱不願與魔鬼交易，犧牲改革，王世堅說，他對此感到惋惜，姚提出的改革式作法，確實讓大家看到畜產公司有一線曙光，但在柯市長主政下，這一線曙光只是一剎那，姚不願意跟魔鬼交易，是正確的。

(中時 )