世新大學上海碩士在職專班109學年度開學典禮，15日於管理學院舉行，由於新冠肺炎疫情，首度採取台北、上海兩地網路連線方式進行典禮，知名藝人林心如今年也以碩專生身分出席開學典禮，並接下本屆學生會會長職務。
林心如重回校園，選擇世新大學上海碩專班就讀，成為徐若瑄的學妹，而她更當選了上海碩專班學生會會長，15日她特別出席開學典禮。
林心如表示，自己很期待能夠重返校園進修，希望自己能夠順利畢業；而她也強調自己會扮演好學生會會長的角色。
世新大學上海碩士在職專班已逾10年，目前有傳播管理學系、企業管理、公共關係暨廣告學三大學系。
世新大學校長吳永乾亦於典禮上透露，「觀光學系」也甫獲教育部核准，預計於明年開始招生。吳永乾表示，上海碩專班師資陣容堅強，以及畢業學生的優秀表現，諸如第一屆畢業校友寇世勳等資深藝人，都是上海碩專班的優秀校友，未來也將加入世新教學陣容，借重其於業界上獲得的實務經驗，為學生帶來更多元的視角，體現世新大學「理論與實務並重」的辦學特色；吳永乾也期許在場學生，在自己的本業、崗位上創造輝煌成果，為學校爭取榮耀。
(旺報 )
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