玉山金(2884)旗下玉山銀董事長黃男州今天表示，壽險併購是成長可以採取的方式，截至目前為止，玉山金並沒有併購案的規畫。但未來無論是證券或保險還是有可能列為併購的選項。此外，今年10月將有3家純網銀開業，是否會對實體銀行帶來衝擊？黃男州表示，純網銀對實體銀行是短空長多，因為金融餅會因純網銀加入而變大，金融大餅成長速度會比新加入者成長速度更快，實體銀行也可望因此而受惠。

黃男州表示，市場上普遍有3種數位迷思：一、數位商店會取代實體，但事實上兩者是互補關係。二、數位經濟最重要是科技，但實際上仍是客戶。三、數位是破壞式的創新，但數位是漸近的過程。

黃男州表示，香港有30多家公司提出純網銀的申請，後來核准8家。台灣也在參考香港的經驗，純網銀發展建立生態圈，也就是場景金融，金融機會也會和電商或學校甚至通路合作。玉山金在數位金融的創新是領先的，玉山數位化如外匯買賣有95%在數位完成，信用卡申請有6成在數位完成。

黃男州也分析，全球場景金融正在發展的趨勢有三：一、螞蟻金服式，加入別人的場景中。二、自已做平台，例如新加坡的星展銀行，由銀行建立客戶買房平台；還有，中國平安建立健康的生態圈。自已做平台的難度相當高。三、OPENBANKING，由銀行開放數據-客戶數據，交易面向的開放。以玉山而言，玉山在數位支付做得好，電子支付排名第一。

雖然OPENBANKING目前發展有疑慮，但黃男州強調，OPENBANKING會讓場景金融更快發展，但第三方服務供應商(TSP)若有損失，銀行要先賠，銀行也會擔心。所以OPENBANKING的商業模式，必須要創造三贏局面才能創造價值，但目前此模式尚未成型。未來只要資安和商業模式能克服，OPENBANKING絕對是場景金融發展的重要管道。

(時報資訊)