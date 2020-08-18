產業高層與專家提出警告表示，美國進一步擴大對華為的供貨限制，恐將切斷該中國智慧手機廠取得現貨晶片的供應，並將再度打亂全球科技供應鏈。

川普政府周一擴大對華為的箝制力道，宣布將禁止供應商在未取得特別許可下，向華為銷售採用美國技術的晶片，以防堵5月公布之制裁措施可能存在的漏洞，即讓華為得以透過第三方取得技術。

上海芯謀研究公司（ICWise）首席分析師顧文軍表示，美國收緊對華為的限制將造成巨大衝擊，將破壞華為透過外部採購、而非依賴海思半導體獲得晶片的計畫。華為此前已經宣布將自9月起暫停生產其旗艦的麒麟晶片組，因美國對供應鏈的施壓導致海思不可能繼續生產晶片組。

專家表示，美國對華為出重手，全球各地的晶片供應商也將受到波及，因這些公司大多採用益華電腦（Cadence Design Systems）與新思科技（Synopsys）提供的美國設計軟體及應用材料（Applied Materials）等美國設備廠提供的晶片蝕刻工具。

一名亞洲晶片大廠的消息人士透露，在亞洲，包括南韓三星電子與SK海力士、日本感測器製造商索尼，以及台灣晶片組製造商聯發科都將可能受到影響，管理層對這些限制措施感到擔憂，將檢視並了解自家公司是否受到衝擊。

目前尚不清楚有多少主要供應商擁有出貨許可，或需要取得新的許可以遵守美國的規定，亦或美國是否會發放這些許可。

三星與SK海力士拒絕對此發表評論。索尼發言人表示不予置評，但指公司本月初已經宣布將縮減三年期的感測器投資計畫，以因應智慧手機市場不斷變化的環境。三星周二股價收漲0.69%，索尼收漲0.63%，海力士下挫2.62%。

聯發科表示正在觀察美國規定的新發展，以持續遵守相關規定，不過基於目前取得的資訊，該公司不認為美國此舉將對公司近期營運造成重大影響。聯發科周二股價下挫9.93%，創下2017年來最大單日跌幅。

美國的禁令也可能影響高通與英特爾等美國公司，以及其他規模較小的亞洲與歐洲晶片廠。

(時報資訊)