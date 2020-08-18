同欣電（6271）今（18）日召開法說會，展望下半年營運，總經理呂紹萍表示，受惠併購CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗效應，預期同欣電第三季營收可望季增逾2成，第四季雖然不確定性仍高，但仍審慎樂觀看待，並看好明年主要產品線均具新動能，成長動能可望優於今年。

呂紹萍表示，第二季營收逆勢「雙升」、優於原先預期的個位數季減，主要受惠2個原因帶動。一是併購勝麗基準日自6月30日提前至6月19日，對同欣電增加挹注約10天營收。而4月因封城防疫而暫時關廠的菲律賓廠，恢復生產進度較預期順利，亦增添營運成長動能。

展望下半年營運，呂紹萍指出，在自身業務成長、配合併購勝麗同步挹注，看好同欣電第三季營收可望季增逾2成，且併購效益將對年增率有較大助益。至於第四季雖然變數仍多，但維持審慎樂觀看法，且明年主要產品線均具新契機，對明年成長動能增溫亦維持審慎樂觀。

呂紹萍指出，今年四大產品線中以高頻無線通訊模組成長動能最強，主要受惠雷射、光纖、低軌道衛星等應用需求進展順利。影像產品成長動能居次，主要由手機應用的CIS相關需求強勁成長帶動，併購勝麗的車用CIS封測需求亦有助益，可望維持穩定成長。

此外，隨著客戶第二個晶圓供應商正式生產出貨，呂紹萍表示，混合積體電路模組中的超音波感測頭產品出貨，可望自9月起顯著增溫。明年高頻無線通訊模組、手機應用CIS需求可望延續成長趨勢，配合超音波感測頭出貨放量，對明年營運亦審慎樂觀，認為整體成長動能可期。

對於併購勝麗後的CIS封測產能變化，呂紹萍表示，晶圓重組（RW）原先貢獻影像產品約8成營收，併購後原預期晶圓測試（CP）及晶圓重組貢獻各半，但因手機應用成長較快，目前預期今明2年的CIS晶圓重組貢獻比重將略高，同時研議提供車用客戶生產半成品業務的可能性。

因應CIS封測產能供不應求，同欣電規畫將晶圓重組月產能目標提升至15～16萬片，呂紹萍表示，目前均按計畫進行，並與客戶討論較合理的報價，其他產品亦有部分調整，完全看市場變化而定，若客戶亦覺得合理，會做合理調整。

至於陶瓷電路板業績逐年下滑，呂紹萍表示，LED應用看來已退無可退，目前看來價格不會再下滑、甚至有調升空間，其中UVC應用規模雖仍小，但需求因消毒提升而成長，會持續與客戶密切關注未來發展。未來將關注拓展雷射應用，突破既有由日系廠商壟斷狀況。

(時報資訊)