大聯大(3702)今(18)日舉辦法人說明會，第二季單季每股獲利1.19元，為近8季以來新高，ROE(股東權益報酬率)達13.5%，創下歷史新高，累計上半年每股獲利為2.18元，大聯大認為，自第二季開始已經看到商子商務客戶拉貨由防守型轉向積極，帶動合併營收、稅後淨利持續雙位數成長。

大聯大第二季合併營收、稅後淨利持續雙位數成長，單季營收1498.11億元，季增加14.3%、年增加16%，稅後淨利21.2億元，季增加27.8%、年增加30.2%，第二季每股獲利為1.19元，為近8季以來新高，單季毛利率為3.93%，季減少0.09個百分點、年減少4.7個百分點，ROE(股東權益報酬率)達13.5%，創下歷史新高。

大聯大上半年合併營收2808.55元、年增加16.5%，創同期歷史新高，稅後淨利37.79億元、年增28.8%，累計上半年每股獲利為2.18元，毛利率為3.97%，年減少4.5個百分點。

以大聯大第二季出貨市場占比來說，大陸市場出貨占比82%、台灣市場占比9%、東南亞市場占比5%、其他則為4%。

財務長袁興文表示，第一季因為疫情關係，商子商務客戶的拉貨比較偏向防守型，但以第二季來看，電子商務轉向積極，不再僅限於居家辦公、遠距教學等需求，包括數位科技發展、5G加速佈建與滲透率的提高，企業持續投資軟硬體、運用科技拓展遠距商務應用以加強生產力提高競爭力，加上個人用戶對手機和網通週邊設備需求持續成長等因素，另外，客戶對於大型通路商在供應鏈管理，包括數位商務、智慧倉儲、物流等附加價值服務的需求持續提升，也為營收及獲利提升之主因。

(時報資訊)