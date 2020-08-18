「讓您輕鬆領券還領比別人多！匯款2500收到3000的券，當天匯款，當天寄送。」看到這種好康，要小心落入詐騙集團的圈套裡。台中市政府警察局第三分局東區分駐所為防範民眾誤信與時俱進、屢屢推陳出新的詐騙手法，日前特至東區十甲里社區舉辦犯罪預防宣導活動，除了反詐騙宣導，也向社區居民傳達反毒、防竊、反酒駕及婦幼安全宣導等犯罪預防觀念，邀請警民一心打擊犯罪，共同打造安居家園。

東區分駐所所長魏綉薌日前晚間偕同十甲里里長林昑照，至社區大樓進行犯罪預防宣導活動，魏所長首先感謝社區居民對居家安全的重視，並以振興三倍券詐騙開場，提醒里民現有不肖份子透過社群網站假意低價販售三倍券引誘民眾匯款、假代辦領券或折返現金，或傳送釣魚連結簡訊，事實上極有可能都是為了騙取個資或金錢的詐騙手法，最夯的振興三倍券話題讓社區居民無不聚精會神、專注聆聽，魏綉薌打鐵趁熱，宣導社區網絡對反毒、防竊及婦幼安全的重要性，讓現場參與民眾踴躍提問，並由魏所長一一耐心評析解惑。

魏綉薌指出，台中市於108年度多項治安維護重點工作績效蟬連六都之冠、治安領先六都平穩進步，這次特地帶來第三分局用心製作內容豐富的社區治安簡訊雙月刊，讓社區民眾了解分局對轄區治安的用心及成果，真實呈現的畫面和數據讓民眾更有感，最後不忘呼籲疫情期間，社區民眾日常生活仍要注意勤洗手、至人潮多的地方戴上口罩，享受安全健康的生活。

(中時 )