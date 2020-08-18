電動機車廠 Gogoro 看好暑期女性購車商機，於今日 (18) 發表 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉和 Gogoro VIVA Lite 糖霜粉兩款新色。

根據銷售數據顯示，Gogoro 2 Delight、Gogoro 3 Delight 的車主中，超過 3 成車主選購粉紅色系車款，其中又以 20~36 歲年齡層的女性車主最喜愛粉紅色，因為車主普遍認為粉色是讓人愉悅、開心的顏色，會不由自主展開笑容。順應粉紅笑容的力量，Gogoro 特別在東區巷弄裡開設為期 8/18~9/13 的粉紅笑容製作所-Piiink Cafe 快閃店，不但賣限定商品、網美最愛粉紅甜點與飲料，還有聯名潮牌服飾，更特別精選 4 大類 30 項經典粉色單品展示粉紅流行文化，邀請年輕人一起在這個夏天玩味 Piiink。

Gogoro VIVA 車系新增 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite 糖霜粉，透過 Gogoro調色技術和獨家 PP 耐刮材質應用，打造繽紛撞色車殼，越看越賞心悅目。Gogoro VIVA 系列在動力上配置獨家研發打造的 GH1 整合式鋁合金輪轂馬達，性能表現超過消費者對綠牌電動機車的想像，只需一顆智慧電池便能發動啟程，換電更快更輕鬆。

Gogoro Piiink Cafe 快閃店一樓主要展示 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite 糖霜粉兩款新車。(Gogoro提供／黃慧雯台北傳真)

自即日起至 9 月 30 日止，凡至 Gogoro 門市購入 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite 糖霜粉、Gogoro 3 Delight Rosso 紅和 Gogoro 2 Delight 粉紅突襲，就可獲得「粉Q識別證件套」乙份，數量有限，送完為止。除此之外，Gogoro「振興 3 + 3 限時 6 倍送」優惠活動持續進行中，消費者在 2020/8/31 止前使用振興三倍券購買 Gogoro VIVA 車系等指定車款滿額即加碼最高「$3,000 配件折扣金」，還可再享電池資費優惠「最低首年月付 $299 騎到飽」。

因應推出粉紅色新車，Gogoro 特別打造的Piiink Café 位於東區敦化南路一段巷弄內，兩層粉紅主題場景，一樓主要展示 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite 糖霜粉兩款新車，還有 Gogoro Pink 靈魂人物「粉騎怪」，現場還陳列 Gogoro VIVA 粉紅相關的車輛配件牆，邀請大家來拍照打卡當網美。此次更與知名 Boogoo Café 布咕咖啡和深夜裡的法國手工甜點合作，推出 Gogoro Piiink系列客製飲品和甜品，讓品嚐美食也能展現滿滿笑容。

地下室則展示出四大類粉紅潮流品，多達30項經典粉紅單品，包括鞋子、衣服、帽子、滑板和公仔等，而不退流行的粉紅色，讓消費者不只能看得到還能買得到，Gogoro首度與小鬼-黃鴻升潮牌AES聯名合作，推出限量300件粉紅潮T，於Gogoro Piiink Café 限定販售，賣完為止。只要於店內消費並掃描 QR Code 填寫問卷，就可免費於現場遊玩粉紅扭蛋機一次，有機會於現場兌換精美小禮品。

除了粉紅笑容製作所-Piiink Cafe 快閃店之外，Gogoro 全台 7 間直營門市也將改造為粉紅糖果屋，賞車不只能聽到 Piiink 主題音樂，還可以聞到粉紅糖果屋主題香氛。粉色的賞車空間將還展示Gogoro VIVA Plus、Gogoro VIVA Lite、Gogoro 2 Delight 粉紅突襲和 Gogoro 3 Delight Rosso 紅等四款粉紅車款，並將配件牆改造為網美拍照打卡牆，在賞車之餘還可以拍下美美的照片。只要現場完成試騎，同時與門市任一粉色車款或裝置物拍照上傳 Facebook 或 Instagram， 並 #WhatThePink 及#Gogoro，就可參加粉 Piiink扭蛋轉轉樂活動（每人限一次）！

(科技)